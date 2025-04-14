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Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Харьков
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,45
Экономия при брони:
-0,81 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,83
Экономия при брони:
-1,19 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
137.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,74
Экономия при брони:
-1,10 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
165.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,48
Экономия при брони:
-0,64 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
165.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,47
Экономия при брони:
-0,63 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,83
Экономия при брони:
-1,19 грн
22,64
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,98
Экономия при брони:
-1,33 грн
19,65
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,29
Экономия при брони:
-1,26 грн
23,03
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,44
Экономия при брони:
-0,80 грн
22,64
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,72
Экономия при брони:
-0,88 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,42
Экономия при брони:
-0,58 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 20
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,59
Экономия при брони:
-0,95 грн
22,64
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,32
Экономия при брони:
-0,48 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,55
Экономия при брони:
-0,91 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,21
Экономия при брони:
-1,01 грн
19,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,71
Экономия при брони:
-0,87 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,30
Экономия при брони:
-1,66 грн
22,64
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,00
Экономия при брони:
-1,36 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
185.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,57
Экономия при брони:
-0,73 грн
11,84
грн
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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
21,44
Экономия при брони:
-1,24 грн
20,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
185.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,56
Экономия при брони:
-0,92 грн
22,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
185.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,44
Экономия при брони:
-0,60 грн
11,84
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
185.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,65
Экономия при брони:
-0,81 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
185.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,27
Экономия при брони:
-1,63 грн
22,64
грн
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