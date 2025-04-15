Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,30
Экономия при брони: -1,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,75
Экономия при брони: -1,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,67
Экономия при брони: -0,83 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,23
Экономия при брони: -1,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,95
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,64
Экономия при брони: -1,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,50
Экономия при брони: -0,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,50
Экономия при брони: -0,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,91
Экономия при брони: -0,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,56
Экономия при брони: -0,72 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,02
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,41
Экономия при брони: -0,57 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,73
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,31
Экономия при брони: -0,76 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,28
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,14
Экономия при брони: -1,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
20,94
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,73
Экономия при брони: -0,89 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,34
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,26
Экономия при брони: -0,71 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,17
Экономия при брони: -1,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,99
Экономия при брони: -1,35 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,61
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,12
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,49
Экономия при брони: -0,64 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,98
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,58
Экономия при брони: -0,74 грн