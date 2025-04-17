Бинт марлевый стерильный Снежинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
17,23
Экономия при брони: -0,71 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 17-А
209.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,12
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
258.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,59
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
313.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,79
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
382.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,48
Экономия при брони: -0,64 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,86
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
388.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,52
Экономия при брони: -0,68 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,94
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
398.3 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,94
Экономия при брони: -1,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 2-Б
398.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,67
Экономия при брони: -0,83 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,23
Экономия при брони: -1,59 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
408.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,31
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,20
Экономия при брони: -0,45 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,68
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48
419.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,10
Экономия при брони: -1,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
423.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,58
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
423.4 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
10,98
Экономия при брони: -0,43 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,57
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
423.6 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,40
Экономия при брони: -0,56 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,71
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
423.7 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,61
Экономия при брони: -0,77 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,11
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
423.8 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
11,00
Экономия при брони: -0,45 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,62
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
423.9 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,29
Экономия при брони: -0,45 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
23,50
Экономия при брони: -0,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
424.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,20
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
424.0 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,65
Экономия при брони: -0,81 грн
Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см №1
Экобинт
24,18
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
424.1 км
Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см №1
Экобинт
12,56
Экономия при брони: -0,72 грн