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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Одесса (148079) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (42)
20,27
Экономия: -2,10 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (22)
21,77
Экономия: -4,00 грн
17,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (19)
19,37
Экономия: -2,45 грн
16,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (11)
16,21
Экономия: -1,63 грн
14,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (10)
15,98
Экономия: -1,60 грн
14,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
15,87
Экономия: -1,99 грн
13,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (23)
15,82
Экономия: -2,52 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
14,67
Экономия: -1,14 грн
13,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (4)
19,38
Экономия: -3,61 грн
15,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (29)
15,93
Экономия: -1,61 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (11)
20,21
Экономия: -1,94 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (26)
20,66
Экономия: -2,47 грн
18,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (4)
21,07
Экономия: -1,68 грн
19,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (18)
19,60
Экономия: -1,92 грн
17,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (27)
19,77
Экономия: -1,71 грн
18,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (5)
21,73
Экономия: -2,47 грн
19,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
16,52
Экономия: -2,26 грн
14,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
20,38
Экономия: -2,27 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
21,47
Экономия: -1,94 грн
19,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
19,74
Экономия: -1,57 грн
18,17 грн