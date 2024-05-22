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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Львов (148079) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (32)
20,90
Экономия: -2,73 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (42)
20,27
Экономия: -2,10 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (22)
21,77
Экономия: -4,00 грн
17,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (19)
18,22
Экономия: -0,58 грн
17,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (26)
20,66
Экономия: -2,47 грн
18,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (27)
19,77
Экономия: -1,71 грн
18,06 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (11)
19,88
Экономия: -1,78 грн
18,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (7)
19,58
Экономия: -1,52 грн
18,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
Всего: упаковка (19)
19,37
Экономия: -2,45 грн
16,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (11)
16,21
Экономия: -1,63 грн
14,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (10)
15,98
Экономия: -1,60 грн
14,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (3)
20,04
Экономия: -1,88 грн
18,16 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (27)
20,18
Экономия: -2,07 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (26)
20,16
Экономия: -2,03 грн
18,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
Всего: упаковка (1)
15,87
Экономия: -1,99 грн
13,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (23)
15,82
Экономия: -2,52 грн
13,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (29)
15,93
Экономия: -1,61 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
14,67
Экономия: -1,14 грн
13,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (4)
19,38
Экономия: -3,61 грн
15,77 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (13)
19,58
Экономия: -1,45 грн
18,13 грн