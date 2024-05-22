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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Киев (148079) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (32)
20,90
Экономия: -2,73 грн
18,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (19)
18,22
Экономия: -0,58 грн
17,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (26)
20,66
Экономия: -2,47 грн
18,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (27)
19,77
Экономия: -1,71 грн
18,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (42)
20,27
Экономия: -2,10 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 58 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (22)
21,77
Экономия: -4,00 грн
17,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
20,71
Экономия: -2,54 грн
18,17 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (11)
19,88
Экономия: -1,78 грн
18,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (7)
19,58
Экономия: -1,52 грн
18,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (3)
20,04
Экономия: -1,88 грн
18,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (27)
20,18
Экономия: -2,07 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (26)
20,16
Экономия: -2,03 грн
18,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (13)
19,58
Экономия: -1,45 грн
18,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (22)
20,24
Экономия: -2,13 грн
18,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (25)
19,43
Экономия: -1,30 грн
18,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (21)
21,01
Экономия: -2,87 грн
18,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (8)
20,16
Экономия: -2,00 грн
18,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6)
20,57
Экономия: -2,35 грн
18,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (15)
20,25
Экономия: -2,06 грн
18,19 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
20,20
Экономия: -2,09 грн
18,11 грн