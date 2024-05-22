К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Богодухов, пл. Независимости, 18 Всего: упаковка (1) 20,71 Экономия: -2,54 грн 18,17 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Первомайский, м-н 1/2, 48 Всего: упаковка (3) 19,89 Экономия: -1,67 грн 18,22 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж Всего: упаковка (19) 18,22 Экономия: -0,58 грн 17,64 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В Всего: упаковка (5) 20,59 Экономия: -2,50 грн 18,09 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1 Всего: упаковка (1) 21,67 Экономия: -3,56 грн 18,11 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6 Всего: упаковка (12) 22,21 Экономия: -4,11 грн 18,10 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Новомосковск, пл. Соборна, 2 Всего: упаковка (10) 21,59 Экономия: -3,41 грн 18,18 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б Всего: упаковка (5) 20,39 Экономия: -2,20 грн 18,19 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 111 Всего: упаковка (33) 19,38 Экономия: -1,32 грн 18,06 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 74-А Всего: упаковка (2) 20,94 Экономия: -2,50 грн 18,44 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б Всего: упаковка (15) 19,79 Экономия: -1,66 грн 18,13 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Березинская, 28 Всего: упаковка (19) 20,23 Экономия: -2,12 грн 18,11 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 1 Всего: упаковка (6) 20,34 Экономия: -2,17 грн 18,17 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Березинская, 20 Всего: упаковка (12) 21,12 Экономия: -3,03 грн 18,09 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: упаковка (28) 19,96 Экономия: -1,91 грн 18,05 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: упаковка (29) 19,80 Экономия: -1,67 грн 18,13 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Вольный, 2-А Всего: упаковка (24) 20,86 Экономия: -2,65 грн 18,21 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Березинская, 19 Всего: упаковка (6) 20,78 Экономия: -2,67 грн 18,11 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, ул. Калиновая, 40/42 Всего: упаковка (30) 20,67 Экономия: -2,56 грн 18,11 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Вольный, 2-А Всего: упаковка (24) 20,08 Экономия: -1,86 грн 18,22 грн Забронировать