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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Харьков (148079) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
20,71
Экономия: -2,54 грн
18,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (3)
19,89
Экономия: -1,67 грн
18,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (19)
18,22
Экономия: -0,58 грн
17,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (5)
20,59
Экономия: -2,50 грн
18,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
21,67
Экономия: -3,56 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (12)
22,21
Экономия: -4,11 грн
18,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (10)
21,59
Экономия: -3,41 грн
18,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (5)
20,39
Экономия: -2,20 грн
18,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (33)
19,38
Экономия: -1,32 грн
18,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
20,94
Экономия: -2,50 грн
18,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (15)
19,79
Экономия: -1,66 грн
18,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (19)
20,23
Экономия: -2,12 грн
18,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (6)
20,34
Экономия: -2,17 грн
18,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (12)
21,12
Экономия: -3,03 грн
18,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (28)
19,96
Экономия: -1,91 грн
18,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (29)
19,80
Экономия: -1,67 грн
18,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (24)
20,86
Экономия: -2,65 грн
18,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (6)
20,78
Экономия: -2,67 грн
18,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (30)
20,67
Экономия: -2,56 грн
18,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (24)
20,08
Экономия: -1,86 грн
18,22 грн