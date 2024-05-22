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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Харьков (148078) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (13)
10,96
Экономия: -1,37 грн
9,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (18)
11,12
Экономия: -1,54 грн
9,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (7)
11,32
Экономия: -1,59 грн
9,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (14)
11,63
Экономия: -1,92 грн
9,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (3)
11,59
Экономия: -2,16 грн
9,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (5)
11,49
Экономия: -2,00 грн
9,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (2)
10,23
Экономия: -0,72 грн
9,51 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (14)
10,64
Экономия: -1,14 грн
9,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
9,51
Экономия: -1,15 грн
8,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (2)
10,63
Экономия: -1,13 грн
9,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (4)
10,62
Экономия: -1,05 грн
9,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (20)
10,57
Экономия: -1,15 грн
9,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (10)
10,48
Экономия: -0,96 грн
9,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: упаковка (4)
11,50
Экономия: -1,67 грн
9,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (21)
10,98
Экономия: -1,07 грн
9,91 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (6)
10,35
Экономия: -0,89 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (10)
10,87
Экономия: -1,40 грн
9,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (8)
10,92
Экономия: -1,42 грн
9,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (2)
9,26
Экономия: -0,84 грн
8,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (18)
10,86
Экономия: -1,36 грн
9,50 грн