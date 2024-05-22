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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер L, №1 - Киев (494887) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
439,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
483,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
347,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
331,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
349,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
264,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
334,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
344,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
335,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
458,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
332,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
331,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
349,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
Всего: упаковка (1)
264,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
343,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (1)
338,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (3)
239,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
499,99
Экономия: -76,99 грн
423,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
341,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (1)
239,68 грн