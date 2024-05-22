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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 3016 размер 2, №1 - Львов (355322) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (3)
747,72 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
747,71 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
864,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
864,00 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Европейская, 9/2
Всего: упаковка (1)
749,18 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом