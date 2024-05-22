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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8552, с фиксацией пальца размер S/M, люкс, №1 - Киев (169480) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
751,57
Экономия: -107,35 грн
644,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
786,94
Экономия: -45,94 грн
741,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
842,51
Экономия: -115,21 грн
727,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
735,23
Экономия: -90,67 грн
644,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 94
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -33,60 грн
638,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 40-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 62
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (1)
827,82
Экономия: -73,52 грн
754,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Шевченко, 51
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 104
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (2)
675,00 грн