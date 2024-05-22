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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8502, эластичный размер L/XL, люкс, №1 - Киев (169472) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
396,08
Экономия: -60,93 грн
335,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
313,11
Экономия: -34,91 грн
278,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (2)
273,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
315,72
Экономия: -56,53 грн
259,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
278,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
314,36
Экономия: -55,17 грн
259,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
259,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
266,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
280,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
279,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
275,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
299,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
269,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
314,21
Экономия: -42,25 грн
271,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
317,60 грн