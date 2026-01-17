Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная Медикеа
Канюля внутривенная Медикеа
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Лесовые Гриневцы, ул. Одесская, 2-Г
109.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Вайсера, 28
111.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,60
Экономия при брони:
-0,90 грн
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Багачево, просп. Дружбы, 1
187.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, дорога Кольцевая, 12
188.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
5,50
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
202.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,70
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Сосновое, ул. Шевченко Тараса, 32
206.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 94
209.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
5,50
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Городище, ул. Единства, 1
212.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
222.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
256.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется через 29 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
256.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
260.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,70
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,70
грн
Забронировать
Авиценна
Открыто
Закроется через 59 мин
Слобода, ул. Пирогова, 3/1
265.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3/1
266.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 7-Б
277.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 8/1
278.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 16-Н
278.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
278.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
9,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
283.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,80
Экономия при брони:
-1,10 грн
10,70
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню