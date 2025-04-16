Киев
Зонд желудочный Медикеа

Зонд желудочный Медикеа

Запорожье (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
81.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,81
Экономия при брони: -1,14 грн
15,67 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
17,08
Экономия при брони: -1,16 грн
15,92 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
17,40
Экономия при брони: -1,18 грн
16,22 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,88
Экономия при брони: -1,21 грн
16,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
23,09 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
199.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
25,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
23,13 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
305.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
358.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
22,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
440.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
13,57 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
13,57 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Экономия при брони: -6,95 грн
13,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
446.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
13,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
446.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
13,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
446.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
13,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
448.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
30,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
452.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
13,57 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
452.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
13,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
508.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
11,56 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
532.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Корец, пл. Киевская, 11
656.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60 грн
Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
701.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
713.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 57
716.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
728.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20 грн
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