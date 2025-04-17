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Зонд желудочный Медикеа
Зонд желудочный Медикеа
Винница
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
11,56
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
180.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
196.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
196.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Экономия при брони:
-6,95 грн
13,75
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
197.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
30,40
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
200.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Богатырская, 30
203.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
219.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 57
222.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
232.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
237.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-С
253.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,00
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
260.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 17:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
269.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
279.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
279.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Кравчука, 38
281.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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