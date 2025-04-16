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Зонд желудочный Медикеа
Зонд желудочный Медикеа
Кривой Рог
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,23
Экономия при брони:
-0,56 грн
15,67
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,49
Экономия при брони:
-0,57 грн
15,92
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,80
Экономия при брони:
-0,58 грн
16,22
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,26
Экономия при брони:
-0,59 грн
16,67
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
69.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
25,80
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
219.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
244.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
22,99
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
23,13
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
347.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Экономия при брони:
-6,95 грн
13,75
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
351.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
352.8 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
352.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони:
-6,23 грн
13,57
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
355.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
30,40
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
360.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Богатырская, 30
360.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони:
-6,83 грн
13,57
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
389.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
11,56
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
414.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
542.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
589.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 19:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
596.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 57
599.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 17:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
619.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
621.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
Забронировать
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40
грн
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