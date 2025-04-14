Зонд желудочный Медикеа

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 16 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 30 №1
Допомога-I
Аптека
Закрыто
Открывается через 46 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 30 №1
Допомога-I
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
296.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
302.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,25
Экономия при брони: -0,58 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,51
Экономия при брони: -0,59 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,82
Экономия при брони: -0,60 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,28
Экономия при брони: -0,61 грн
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
303.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
D.s.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
374.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
408.6 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Экономия при брони: -6,95 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
413.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
413.4 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Богатырская, 30
413.7 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
Дешево
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Загоровская, 1
414.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
414.3 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
414.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Экономия при брони: -6,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
415.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Экономия при брони: -6,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
532.2 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
548.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
552.5 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Ровнолики
Закрыто
Открывается через 16 мин
Корец, пл. Киевская, 11
647.9 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Ровно-медфарм
Березно, ул. Киевская, 19
680.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
696.1 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Ровнолики
Закрыто
Открывается через 16 мин
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
710.0 км
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I