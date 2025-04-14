Вагинальный ph тест Цитолаб
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
127,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
127,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,02
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
111,10
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,45
Экономия при брони: -18,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
120,66
Экономия при брони: -5,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
10.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 90-Б
10.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
119,99
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 75
12.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
118,90
Экономия при брони: -4,15 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123
13.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
128,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
13.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
14.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско