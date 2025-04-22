Вагинальный ph тест Цитолаб
Киев (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
125,30
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
119,50
Экономия при брони: -37,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
122,73
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
118,48
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
119,88
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
120,83
Экономия при брони: -6,01 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
113,11
Экономия при брони: -6,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,53
Экономия при брони: -8,78 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
119,50
Экономия при брони: -37,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
112,58
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,14
Экономия при брони: -17,44 грн