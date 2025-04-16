Вагинальный ph тест Цитолаб
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
109,47
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,45
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
115,22
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
115,35
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
112,24
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
103,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
109,39
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
110,73
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
114,20
Экономия при брони: -15,23 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
12.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
110,98
Экономия при брони: -6,94 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
108,31
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
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Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
69.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека низких цен
Александрия, просп. Соборный, 96
86.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
114,40
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека оптовых цен
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Александрия, ул. Почтовая, 53/2
87.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
Аптека оптовых цен
Снигиревка, ул. Центральная, 146
102.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско