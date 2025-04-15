Вагинальный ph тест Цитолаб
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
116,22
Экономия при брони: -18,36 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
104,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
109,31
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
127,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
119,54
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
9.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
10.1 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №1
Фармаско
127,40
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:30
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 83
5.8 км
ВАГИНАЛЬНЫЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-полоска №25
Фармаско