Канюля внутривенная бабочка Медикеа
Канюля внутривенная бабочка Медикеа
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9-А
174.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Голованевск, ул. Рыночная, 8-А
197.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
241.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
244.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
6,93
Экономия при брони:
-0,03 грн
6,90
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 5/1
255.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
276.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
277.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
277.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
277.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
278.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 43-А
278.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Экономия при брони:
-1,10 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
279.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Момота Генерала, 1
280.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
280.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,70 грн
9,10
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Экономия при брони:
-1,10 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
282.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
284.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-1,00 грн
9,10
грн
Забронировать
