Канюля внутривенная бабочка Медикеа

Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
10,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,90
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
10,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
12,00
Экономия при брони:
-2,20 грн
9,80
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
128.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 16-А
129.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,80
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
133.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G22 №1
Допомога-I
9,30
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,20
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
133.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
12,00
Экономия при брони:
-1,20 грн
10,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
185.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лохвица, ул. Героев Украины, 22-А
188.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Недригайлов, ул. Независимости, 7-А
194.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
206.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 104
228.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, перек. Согласия / Киевская, 2/98
228.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G18 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,70
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
230.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,10
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
231.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,80
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
10,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
235.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,80
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
235.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,50
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,50
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
236.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ ТИПА "BUTTERFLY" "MEDICARE" G20 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,10 грн
9,80
грн
Забронировать
