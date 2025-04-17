Емкость для биологических жидкостей

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Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
10,25
Экономия при брони:
-3,38 грн
6,87
грн
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Хемотека
Открыто
Круглосуточно
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
383.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
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