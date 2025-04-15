Киев
Емкость для биологических жидкостей

Емкость для биологических жидкостей

Львов (адрес не указан)
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
469.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
10,25
Экономия при брони: -3,38 грн
6,87 грн
Хемотека
Открыто
Круглосуточно
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
710.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
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