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Емкость для биологических жидкостей
Емкость для биологических жидкостей
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Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Героев Украины, 19
82.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
7,50
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
386.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
10,25
Экономия при брони:
-3,38 грн
6,87
грн
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Хемотека
Открыто
Круглосуточно
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
159.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер 50 мл №1
Гемопласт
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