Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
94.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
140.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
289.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
3,15
Экономия при брони: -0,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
365.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
368.1 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 48
368.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
369.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
401.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
440.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
8,20
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
470.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
613.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
614.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
626.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 40/1
641.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Хемотека
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
152.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коперника, 27
447.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
451.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
517.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Сковороды Григория, 17
626.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1