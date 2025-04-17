Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
М.т.к.
Винница, ул. Пирогова, 46
3.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
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ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
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