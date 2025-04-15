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Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Львов
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
218.1 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,10
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 40/1
227.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
250.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Понинка, ул. Победы, 31
254.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
469.6 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
8,20
Экономия при брони:
-2,37 грн
5,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
597.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
3,15
Экономия при брони:
-0,21 грн
2,94
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
601.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
621.6 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
622.1 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
622.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
6,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
623.6 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
711.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,15
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
777.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
842.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Сковороды Григория, 17
218.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
221.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
М.т.к.
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, ул. Пирогова, 46
327.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
464.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 27
465.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
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