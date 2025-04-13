Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
8,20
Экономия при брони: -2,37 грн
Домашняя аптечка
Киев, ул. Коперника, 27
3.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Прилуки, ул. Киевская, 307
133.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Чернобай, ул. Центральная, 81
156.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
3,04
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Понинка, ул. Победы, 31
214.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
218.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Открыто
Закроется через 36 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
278.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 40/1
345.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
348.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
357.1 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
442.1 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 36 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
442.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
443.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
470.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
201.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
247.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Сковороды Григория, 17
279.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Хемотека
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
361.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1