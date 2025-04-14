Киев
Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)

Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Запорожье, ул. Седова, 3
252.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Чернобай, ул. Центральная, 81
283.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
3,04
Экономия при брони: -0,10 грн
2,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
318.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
8,20
Экономия при брони: -2,37 грн
5,83 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
433.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 16 мин
Одесса, ул. Европейская, 48
564.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
6,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 16 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
565.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,60 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 16 мин
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
601.3 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Понинка, ул. Победы, 31
621.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
625.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40 грн
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 46 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
669.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 40/1
714.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40 грн
Хемотека
Открыто
Круглосуточно
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
342.0 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается через 16 мин
Киев, ул. Коперника, 27
413.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
М.т.к.
Закрыто
Открывается через 16 мин
Винница, ул. Пирогова, 46
567.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
655.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Сковороды Григория, 17
669.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
ГлавнаяКорзинаИзбранное