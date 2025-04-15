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Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Емкость для забора кала (Capacity for collecting feces)
Днепр
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
69.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
139.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,15
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
233.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
3,13
Экономия при брони:
-0,19 грн
2,94
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
386.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
8,20
Экономия при брони:
-2,37 грн
5,83
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 48
386.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
6,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
387.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
415.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
5,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 422
422.2 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ нестерильная №1
Гемопласт
5,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
570.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
572.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 48
592.4 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
7,10
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 40/1
615.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Хемотека
Открыто
Круглосуточно
Кривой Рог, ул. Каткова, 2
159.7 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коперника, 27
392.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
М.т.к.
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 46
483.8 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Сковороды Григория, 17
592.5 км
ЕМКОСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ стерильный блистер №1
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Шепетовка, ул. Лесная, 50
604.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА СТЕРИЛЬНАЯ 30 мл №1
Экобинт
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