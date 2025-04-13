Перчатки смотровые нитриловые нестерильные (Examination nitrile unsterile gloves)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
СФ ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ размер 8-9 (L) бокс №1
19,30
Экономия при брони: -6,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные L №100
Медхауз Свис Гмбх
142,68
Экономия при брони: -6,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
18,59
Экономия при брони: -0,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные M №100
74,84
Экономия при брони: -3,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные M №100
62,84
Экономия при брони: -2,24 грн
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
9,29
Экономия при брони: -0,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
334,53
Экономия при брони: -21,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
3.3 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2