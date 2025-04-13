Перчатки смотровые нитриловые нестерильные (Examination nitrile unsterile gloves)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные L №100
Медхауз Свис Гмбх
83,69
Экономия при брони: -3,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ M №2
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
65,72
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
375,26
Экономия при брони: -17,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
160,19
Экономия при брони: -7,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
140,04
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
319,97
Экономия при брони: -19,08 грн
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные L №100
Медхауз Свис Гмбх
341,76
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные L №100
Медхауз Свис Гмбх
28,46
Экономия при брони: -1,60 грн
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные M №100
369,99
Экономия при брони: -20,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
231,24
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные L №100
Медхауз Свис Гмбх
211,74
Экономия при брони: -14,73 грн
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные M №100
19,46
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ L №2
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
366,97
Экономия при брони: -19,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ S №2
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные S №100
114,81
Экономия при брони: -4,86 грн
Перчатки тм "BigQ" медицинские нестерильные нитриловые смотровые неприпудренные M №100
153,67
Экономия при брони: -6,51 грн