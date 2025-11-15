Киев
О товаре
Цены
Катетер для инъекций бабочка Игар
Катетер для инъекций бабочка Игар
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 26 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,78
Экономия при брони:
-0,11 грн
3,67
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
2.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
2.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,78
Экономия при брони:
-0,11 грн
3,67
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,92
Экономия при брони:
-0,12 грн
3,80
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 26
6.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 28
7.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,77
Экономия при брони:
-0,11 грн
3,66
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
5,00
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
9.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,58
Экономия при брони:
-0,11 грн
3,47
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню