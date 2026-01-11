Киев
О товаре
Цены
Катетер для инъекций бабочка Игар
Катетер для инъекций бабочка Игар
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
5,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 45
8.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
2,80
Экономия при брони:
-0,42 грн
2,38
грн
Забронировать
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаевка, ул. Центральная, 48
39.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
2,80
Экономия при брони:
-0,42 грн
2,38
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
5,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
71.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню