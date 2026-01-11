Киев
Катетер для инъекций бабочка Игар

Днепр (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 45
8.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
2,80
Экономия при брони: -0,42 грн
2,38 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
26.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаевка, ул. Центральная, 48
39.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
2,80
Экономия при брони: -0,42 грн
2,38 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
3,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
67.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
5,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
71.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
71.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ТИПА БАБОЧКА "IGAR" G23 №1
Игар
4,00 грн
