Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Здановской Юлии, 33/43 Всего: упаковка (109) 142,80 Экономия: -27,00 грн 115,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:45 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б Всего: упаковка (154) 150,00 Экономия: -34,20 грн 115,80 грн Забронировать

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Вишневое, ул. Святошинская, 28 Всего: упаковка (3) 142,80 Экономия: -27,00 грн 115,80 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 7 Всего: упаковка (48) 262,99 Экономия: -61,48 грн 201,51 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 119 Всего: упаковка (10) 169,90 Экономия: -54,10 грн 115,80 грн Забронировать

Эко аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г Всего: упаковка (3) 109,04 грн