Канюля назальная Медикеа
Канюля назальная Медикеа
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
2.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
В городах рядом
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
256.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
35,40
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
256.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
35,40
грн
Забронировать
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
668.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
24,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:15
Олыка, ул. Шевченко Тараса, 33
744.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
Забронировать
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 23
747.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Луцк, ул. Загородная, 20
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 55 мин
Луцк, просп. Возрождения, 13
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Луцк, просп. Возрождения, 13
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
778.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
23,30
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Рожище, ул. Шилокадзе, 19
782.2 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Броды, ул. Железнодорожная, 63-Б
792.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
18,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 57
800.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
812.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 23:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
813.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
813.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
Забронировать
Эко аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
854.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 55 мин
Нововолынск, просп. Победы, 1
860.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Любомль, ул. Соборности, 70
871.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
Эко аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
937.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
29,80
грн
Забронировать
