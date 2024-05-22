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CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Львов (187123) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
250,96
Экономия: -14,96 грн
236,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -72,26 грн
222,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
308,99
Экономия: -86,26 грн
222,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
218,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -39,26 грн
222,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
245,80
Экономия: -12,50 грн
233,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
253,70
Экономия: -14,70 грн
239,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
218,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (4)
241,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (3)
255,57
Экономия: -15,14 грн
240,43 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
231,70 грн