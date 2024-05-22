CITO TEST HIV 1/2 ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИЧ 1 И 2 ТИПОВ тест, №1 - Львов (187123) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 31 аптеке
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 181
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л