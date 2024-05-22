Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияАптечки/набор первой медицинской помощиАптечка медицинская универсальнаяЦены в аптеках

Аптечка медицинская универсальная , №1 - Львов (352667) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
215,88 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
495,99
Экономия: -0,08 грн
495,91 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
499,40 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Выгода, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (1)
476,63
Экономия: -5,38 грн
471,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Украинской Победы, 21/2
Всего: упаковка (1)
317,99
Экономия: -87,75 грн
230,24 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -28,75 грн
230,24 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 39
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -70,75 грн
230,24 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Героев, 1
Всего: упаковка (1)
485,77
Экономия: -2,95 грн
482,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 14/1
Всего: упаковка (2)
197,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
Всего: упаковка (2)
266,99
Экономия: -36,75 грн
230,24 грн
Подорожник
Подробнее
Барановка, ул. Звягельская, 15
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -38,75 грн
230,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
260,74
Экономия: -33,10 грн
227,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
266,75
Экономия: -16,07 грн
250,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
249,83
Экономия: -21,59 грн
228,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
256,07
Экономия: -27,21 грн
228,86 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 3-В
Всего: упаковка (1)
198,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -85,75 грн
230,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 27-Б/70
Всего: упаковка (1)
290,57
Экономия: -39,35 грн
251,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Образования, 17
Всего: упаковка (1)
208,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1)
275,34
Экономия: -27,22 грн
248,12 грн