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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Харьков (352667) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
250,36
Экономия: -21,91 грн
228,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
303,31
Экономия: -55,38 грн
247,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
268,11
Экономия: -19,13 грн
248,98 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
267,11
Экономия: -27,37 грн
239,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (2)
288,73
Экономия: -40,08 грн
248,65 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
272,17
Экономия: -27,02 грн
245,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (5)
260,95
Экономия: -12,45 грн
248,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
277,67
Экономия: -31,22 грн
246,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (1)
284,52
Экономия: -39,28 грн
245,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
239,72
Экономия: -7,61 грн
232,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
265,86
Экономия: -20,92 грн
244,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
279,55
Экономия: -44,89 грн
234,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
264,81
Экономия: -36,82 грн
227,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
281,95
Экономия: -32,56 грн
249,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (3)
270,39
Экономия: -21,56 грн
248,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
291,43
Экономия: -40,21 грн
251,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
272,57
Экономия: -24,21 грн
248,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
249,94
Экономия: -26,08 грн
223,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
270,32
Экономия: -41,93 грн
228,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
246,70
Экономия: -18,69 грн
228,01 грн