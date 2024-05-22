Аптечка медицинская универсальная , №1 - Харьков (135036) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека копейка
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Подорожник
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека копейка
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Байрона, 23/1
Аптека копейка
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Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Ощад аптека
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Всего: упаковка (6)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
В других городах:
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Наличие на 2024-05-24 - 12:00