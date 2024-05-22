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Аптечка медицинская универсальная , №1 - Харьков (135036) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
435,34
Экономия: -25,49 грн
409,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
429,32
Экономия: -19,47 грн
409,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
428,95
Экономия: -22,71 грн
406,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
427,64
Экономия: -17,79 грн
409,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
476,99
Экономия: -73,97 грн
403,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
430,47
Экономия: -22,05 грн
408,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
465,29
Экономия: -37,88 грн
427,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
476,99
Экономия: -73,97 грн
403,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
505,25
Экономия: -77,75 грн
427,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
441,21
Экономия: -26,46 грн
414,75 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
418,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
458,24
Экономия: -40,55 грн
417,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
449,06
Экономия: -39,05 грн
410,01 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
438,09
Экономия: -37,36 грн
400,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
418,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
418,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
418,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
418,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
418,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
418,30 грн