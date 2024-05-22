Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (226713) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (21)
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Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (15)
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Киев, ул. Крещатик, 13
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека нц
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Аптека нц
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Аптека нц
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Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Аптека гормональных препаратов
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Всего: упаковка (9)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 3-Е
Біла ромашка
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Аптека
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Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В