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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (226713) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (21)
22,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (15)
22,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
14,60
Экономия: -0,44 грн
14,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
22,32 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 01 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
12,71
Экономия: -1,43 грн
11,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
9,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
22,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
22,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
10,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
12,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
11,43
Экономия: -1,44 грн
9,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Всего: упаковка (1)
11,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (1)
22,55 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (4)
12,16
Экономия: -1,53 грн
10,63 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (9)
10,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 3-Е
Всего: упаковка (1)
22,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (4)
13,65
Экономия: -0,41 грн
13,24 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (5)
10,81
Экономия: -0,81 грн
10,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (2)
10,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
Всего: упаковка (2)
9,53 грн