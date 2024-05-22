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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (16567) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
16,88
Экономия: -0,98 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
16,68
Экономия: -1,71 грн
14,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (2)
17,70
Экономия: -1,58 грн
16,12 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
Всего: упаковка (2)
16,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
Всего: упаковка (8)
16,72
Экономия: -1,76 грн
14,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (7)
17,34
Экономия: -2,36 грн
14,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (29)
16,79
Экономия: -1,58 грн
15,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Житомир, ул. Покровская, 63
Всего: упаковка (3)
16,64
Экономия: -0,86 грн
15,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (30)
20,94
Экономия: -2,91 грн
18,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 02 мин
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
16,91
Экономия: -1,89 грн
15,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
16,50
Экономия: -1,71 грн
14,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (7)
15,53
Экономия: -2,25 грн
13,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (9)
16,02
Экономия: -1,16 грн
14,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
18,46
Экономия: -3,43 грн
15,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 18-А
Всего: упаковка (1)
17,63
Экономия: -2,84 грн
14,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (2)
16,44
Экономия: -1,57 грн
14,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 02 мин
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: упаковка (3)
17,39
Экономия: -1,92 грн
15,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
17,30
Экономия: -1,18 грн
16,12 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (15)
16,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 02 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (14)
18,29
Экономия: -3,39 грн
14,90 грн