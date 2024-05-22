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БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "MEDTEXTILE" 4001 3 ребра жесткости размер L, №1 - Киев (864163) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
533,53 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
Всего: упаковка (1)
477,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (1)
477,50 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
Всего: упаковка (1)
524,06 грн
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
Всего: упаковка (2)
477,50 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Киевская, 1-В
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
477,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (3)
525,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пухова, 142
Всего: упаковка (1)
477,50 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (1)
490,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
477,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
479,88 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
534,89 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом