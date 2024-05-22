Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Системы для определения микроорганизмовтест-системыCITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА CЦены в аптеках

CITO TEST HCV ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ГЕПАТИТА C тест, №1 - Львов (181327) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
263,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
218,57 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
294,99
Экономия: -71,79 грн
223,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -85,79 грн
223,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
218,56 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
231,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
253,15
Экономия: -22,03 грн
231,12 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
209,80 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (2)
268,99
Экономия: -45,79 грн
223,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
254,53
Экономия: -23,14 грн
231,39 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
223,30 грн