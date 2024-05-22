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CITO TEST HBsAg ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ HBsAg ВИРУСА ГЕПАТИТА B тест, №1 - Львов (181326) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
199,64 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
261,31
Экономия: -0,26 грн
261,05 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
246,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
259,56
Экономия: -29,83 грн
229,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
294,99
Экономия: -72,25 грн
222,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -86,25 грн
222,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
218,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
259,08
Экономия: -27,69 грн
231,39 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
220,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
218,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (4)
218,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
251,99
Экономия: -21,93 грн
230,06 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 177
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 25 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -56,25 грн
222,74 грн