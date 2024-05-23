К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 40 Всего: упаковка (1) 238,40 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 258,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7 Всего: упаковка (1) 198,99 Экономия: -36,10 грн 162,89 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2 Всего: упаковка (1) 212,99 Экономия: -50,10 грн 162,89 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Металлургов, 15 Всего: упаковка (1) 188,50 Экономия: -25,61 грн 162,89 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Онуфриевка, ул. Центральная, 10 Всего: упаковка (1) 212,99 Экономия: -50,10 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10 Всего: упаковка (1) 233,20 Экономия: -0,18 грн 233,02 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Смела, ул. Соборная, 91-Б/4 Всего: упаковка (1) 232,62 Экономия: -0,67 грн 231,95 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (1) 232,84 Экономия: -3,53 грн 229,31 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19 Всего: упаковка (1) 238,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А Всего: упаковка (1) 198,50 Экономия: -35,61 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 170,10 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 232,29 грн Забронировать

Ощад аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ватутино, ул. Юбилейная, 2 Всего: упаковка (1) 196,50 Экономия: -33,61 грн 162,89 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Сумы, ул. Ильинская, 35 Всего: упаковка (1) 258,40 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56 Всего: упаковка (1) 212,99 Экономия: -50,10 грн 162,89 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Теплик, ул. Независимости, 29 Всего: упаковка (1) 233,38 Экономия: -2,39 грн 230,99 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 223,76 Экономия: -0,99 грн 222,77 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3 Всего: упаковка (2) 213,28 Экономия: -0,90 грн 212,38 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (1) 215,20 Экономия: -1,59 грн 213,61 грн Забронировать