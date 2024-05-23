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БИДОНЧИК 56/109, спортивный с трубкой синий 270 мл малый, №1 - Запорожье (513685) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
238,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
258,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
Всего: упаковка (1)
198,99
Экономия: -36,10 грн
162,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -50,10 грн
162,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -25,61 грн
162,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -50,10 грн
162,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
233,20
Экономия: -0,18 грн
233,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
232,62
Экономия: -0,67 грн
231,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
232,84
Экономия: -3,53 грн
229,31 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
238,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: упаковка (1)
198,50
Экономия: -35,61 грн
162,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
170,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
232,29 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
196,50
Экономия: -33,61 грн
162,89 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (1)
258,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (1)
212,99
Экономия: -50,10 грн
162,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
233,38
Экономия: -2,39 грн
230,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
223,76
Экономия: -0,99 грн
222,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
213,28
Экономия: -0,90 грн
212,38 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
215,20
Экономия: -1,59 грн
213,61 грн