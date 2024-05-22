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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6112, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер XL/XXL, люкс, №1 - Львов (844433) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
1836,19
Экономия: -230,36 грн
1605,83 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
1537,70 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 48 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
1730,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (2)
1451,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39
Всего: упаковка (1)
1596,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Киев, просп. Лесной, 25
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
1854,94
Экономия: -166,71 грн
1688,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (1)
1563,73
Экономия: -226,32 грн
1337,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
1567,83
Экономия: -86,93 грн
1480,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1628,95
Экономия: -155,11 грн
1473,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
1669,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 49-Б
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
1699,90
Экономия: -87,14 грн
1612,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
1495,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
1451,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1861,16
Экономия: -173,02 грн
1688,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (2)
1451,78 грн