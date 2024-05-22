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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6113, с ребрами жесткости с усиленной фиксацией размер XL/XXL, люкс, №1 - Львов (169455) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
1652,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 4
Всего: упаковка (1)
1676,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
1575,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
1337,00
Экономия: -66,85 грн
1270,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
1653,31
Экономия: -2,47 грн
1650,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
1668,62
Экономия: -17,13 грн
1651,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (3)
1712,00
Экономия: -137,00 грн
1575,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1575,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1575,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:15
Рожище, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1592,58 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
Всего: упаковка (1)
1537,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом