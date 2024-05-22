К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9 Всего: упаковка (1) 1652,95 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Горохов, ул. Торговая, 4 Всего: упаковка (1) 1676,31 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Славута, ул. Казацкая, 2 Всего: упаковка (1) 1337,00 Экономия: -66,85 грн 1270,15 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Соборная, 8 Всего: упаковка (1) 1653,31 Экономия: -2,47 грн 1650,84 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 1668,62 Экономия: -17,13 грн 1651,49 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33 Всего: упаковка (3) 1712,00 Экономия: -137,00 грн 1575,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Зеленодольск, просп. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 119 Всего: упаковка (1) 1575,00 грн Забронировать

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:15 График работы Рожище, ул. Независимости, 11 Всего: упаковка (1) 1592,58 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, ул. Культуры, 10 Всего: упаковка (1) 1537,00 грн